В Башкирии ищут шестилетнего мальчика, не умеющего говорить

Поисковый отряд в Башкирии обращается за помощью к добровольцам. На северо-востоке республики, в Салаватском районе, ищут шестилетнего Ренеля Ганиева. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Ситуация усугубляется тем, что у ребенка – нарушения речи, он практически не разговаривает.

По данным поискового отряда «Лиза-Алерт Башкортостан», ребенок исчез 5 июня. В его поиск сформированы несколько экипажей, два из них обыскивают окрестности деревни Урмантау, где проживал мальчишка. Также добровольцы взяли на себя прозвон медучреждений и отделов полиции.

На странице «Лизы Алерт» в социальных сетях опубликованы приметы ребенка. Рост Ренеля – около 110 см, он худенький, волосы – светло-русые, голубоглазый. В день исчезновения на нем была синяя кофта, темно-синие шорты и молочного цвета сандалии.