Следком Башкирии проводит доследственную проверку по исчезновению 6-летнего мальчика

Как сообщает пресс-служба ведомства, предварительно стало известно, что Ренель Ганиев пропал днем 5 июня. Он вышел из своего дома в деревне Урмантау и исчез. Родители, как только заметили его исчезновение, начали поиски, но это не дало результата. После чего они были вынуждены обратиться за помощью к полиции.

В ведомстве отмечают, что в данный момент в рамках неотложных следственных действий и поисковых мероприятий устанавливаются места нахождения мальчика и обстоятельства его пропажи из дома. В поисках принимают участие не только полицейские, но и поисковые отряды республики, а также односельчане малыша.

Сообщается, что поиск мальчика находится на личном контроле руководителя СУ РБ.

Напомним, также известно, что Ренель Ганиев к своим шести годам все еще не разговаривает – у него дефекты речи. О его приметах можно прочитать по этой ссылке.