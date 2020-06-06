Следком Башкирии проводит доследственную проверку по исчезновению 6-летнего мальчика
Следователи Дуванского межрайонного следственного отдела Следкома Башкирии пытаются установить обстоятельства пропажи ребенка.
Как сообщает пресс-служба ведомства, предварительно стало известно, что Ренель Ганиев пропал днем 5 июня. Он вышел из своего дома в деревне Урмантау и исчез. Родители, как только заметили его исчезновение, начали поиски, но это не дало результата. После чего они были вынуждены обратиться за помощью к полиции.
В ведомстве отмечают, что в данный момент в рамках неотложных следственных действий и поисковых мероприятий устанавливаются места нахождения мальчика и обстоятельства его пропажи из дома. В поисках принимают участие не только полицейские, но и поисковые отряды республики, а также односельчане малыша.
Сообщается, что поиск мальчика находится на личном контроле руководителя СУ РБ.
Напомним, также известно, что Ренель Ганиев к своим шести годам все еще не разговаривает – у него дефекты речи. О его приметах можно прочитать по этой ссылке.
Все, кто может знать о местонахождении ребенка, просят сообщить по номерам 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123), 02 (с мобильного 102), 112.