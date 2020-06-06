Горе-мать из Башкирии, выкинувшую новорожденного в мусор, посадили под домашний арест

В Башкирии в домашнем аресте сидит мать, выкинувшая своего новорожденного ребёнка в мусорную урну. Напомним, это произошло в середине мая. Алия, как выяснилось позднее, родила в доме своего брата и рано утром отнесла младенца в мусор. Малыша нашёл и спас местный дворник. Изначально для туймазинки мера пресечения была выбрана в виде о подписке о невыезде, однако, Алия уехала в Москву без согласия сотрудников правоохранительных органов, чтобы принять участие в федеральном ток-шоу. После чего следователь, занимающийся делом Алии, ходатайствовал об изменении меры пресечения. Суд поддержал ходатайство и теперь Алия находится под домашним арестом.