Двухлетняя уфимка скончалась после падения из окна многоэтажки

Госкомитет по Чрезвычайным ситуациям республики сообщил о смерти двухлетней малышки, выпавшей из окна многоэтажки в Уфе. Ранее сообщалось, что она выжила после падения. Однако, как стало известно сегодня, сердце девочки остановилось в больнице. Врачи не смогли помочь малышке – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным ведомства, за вчерашний день еще четверо детей выпали из окна. В селе Кутерем Калтасинского района москитная сетка не выдержала вес 4-летней девочки. В Уфе 6-летний мальчик упал с третьего этажа таким же образом. С серьезными травмами в больницу доставлен 17-летний подросток из Стерлитамака – он упал с пятого этажа. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.