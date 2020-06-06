Двухлетняя уфимка скончалась после падения из окна многоэтажки
Сегодня, 15:48ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Ребенок выжил после удара, но ее сердце остановилось в больнице.
Госкомитет по Чрезвычайным ситуациям республики сообщил о смерти двухлетней малышки, выпавшей из окна многоэтажки в Уфе. Ранее сообщалось, что она выжила после падения. Однако, как стало известно сегодня, сердце девочки остановилось в больнице. Врачи не смогли помочь малышке – травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По данным ведомства, за вчерашний день еще четверо детей выпали из окна. В селе Кутерем Калтасинского района москитная сетка не выдержала вес 4-летней девочки. В Уфе 6-летний мальчик упал с третьего этажа таким же образом. С серьезными травмами в больницу доставлен 17-летний подросток из Стерлитамака – он упал с пятого этажа. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
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