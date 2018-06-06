В Уфе 17-летнюю пропавшую студентку нашли мертвой

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Тело Дианы Гильмазовой обнаружили в парке.
17-летнюю студентку Диану Гильмазову, которая пропала 4 июня в Уфе, обнаружили мертвой в парке Победы. Ранее ее объявляли в розыск – 4 июня она выходила на связь, однако уже вечером ее телефон был недоступен. Сотрудники правоохранительных органов проведут доследственную проверку. По предварительным данным, девушка свела счеты с жизнью.
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