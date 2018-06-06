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В Башкирии заведующий наркодиспансера оштрафован за вождение в пьяном виде
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии заведующий наркодиспансера оштрафован за вождение в пьяном виде

Сегодня, 14:00ПроисшествияРустэм Башкирцев
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