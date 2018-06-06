В Башкирии заблокируют 12 сайтов интим-услуг

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Противозаконные сайты выявила прокуратура Кировского района.
На 12 сайтах глобальной сети были размещены сведения об оказании платных интимных услуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы. По закону запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к сайтам. Суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил. Материалы будут направлены в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к сайтам.
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