В Башкирии заблокируют 12 сайтов интим-услуг

На 12 сайтах глобальной сети были размещены сведения об оказании платных интимных услуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы. По закону запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к сайтам. Суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил. Материалы будут направлены в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к сайтам.