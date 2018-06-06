В Башкирии при пожаре эвакуировали 38 человек

5 июня в 22 часа 49 минут загорелась кровля жилой пятиэтажки на улице Пушкина в городе Кумертау, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Площадь горения составила 10 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара во время тушения эвакуировано 38 человек, из них 9 детей. Погибших и пострадавших нет.