В Башкирии при пожаре эвакуировали 38 человек

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Горела кровля пятиэтажки в Кумертау.
5 июня в 22 часа 49 минут загорелась кровля жилой пятиэтажки на улице Пушкина в городе Кумертау, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Площадь горения составила 10 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара во время тушения эвакуировано 38 человек, из них 9 детей. Погибших и пострадавших нет.
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