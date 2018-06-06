В Башкирии нашлась 9-летняя девочка

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Волонтеры искали ребенка с 5 июня.
Девятилетняя Атнагулова Ангелина Эдуардовна, которая пропала 5 июня в Белорецке, нашлась. Об этом сообщили волонтеры из центра "Найтиребенка.рф".
Девочка цела и невредима. Стало известно, что ребенок днем сбежал из больницы.
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