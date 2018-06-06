В Башкирии на шестилетнюю девочку упало ведро кипятка

В Кушнаренковском районе республики полиция устанавливает обстоятельства ЧП, произошедшего в одной из местных семей. Как сообщили «Вести-Башкортостан», 6-летняя девочка попала в больницу с ожогами после того, как нечаянно опрокинула на себя ведро с кипящей водой. Малышку госпитализировали на «скорой помощи».

По предварительным данным, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.