В Башкирии грузовик из Елабуги протаранил автобус
Сегодня, 17:03ПроисшествияОльга КорзикФото: пресс-служба МВД по РБ
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По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.
Сегодня, 6 июня, в Стерлитамаке (Башкирия) произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, на пересечении улиц Химиков и Социалистической столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
- По предварительной информации, 57-летний водитель грузовой «Скании» из города Елабуги, выезжая на улицу Социалистическую, не предоставил преимущество рейсовому автобусу «Мерседес Спринтер». Автобус двигался по 31-му маршруту и находился на главной дороге. В результате последовавшего столкновения, последний опрокинулся. В салоне, кроме водителя, 28-летнего местного жителя, находились пять пассажиров, - отмечается в сообщении.
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Источник: МВД по РБ
Как отметили в МВД, серьезных травм люди не получили.
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