В Башкирии грузовик из Елабуги протаранил автобус

По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

Сегодня, 6 июня, в Стерлитамаке (Башкирия) произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, на пересечении улиц Химиков и Социалистической столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

- По предварительной информации, 57-летний водитель грузовой «Скании» из города Елабуги, выезжая на улицу Социалистическую, не предоставил преимущество рейсовому автобусу «Мерседес Спринтер». Автобус двигался по 31-му маршруту и находился на главной дороге. В результате последовавшего столкновения, последний опрокинулся. В салоне, кроме водителя, 28-летнего местного жителя, находились пять пассажиров, - отмечается в сообщении.