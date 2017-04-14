В Башкирии бывшую учительницу осудили за жестокое обращение с дочерью

Она увлекалась спиртным и била ребенка.

Бывшая учительница местной школы в Янауле осуждена за жестокое обращение с 9-летней дочерью, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

43-летняя Ирина Шамкаева была признана судом виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним.

Суд установил, что женщина злоупотребляла спиртным и не заботилась о 9-летней дочери.

- Девочка оставалась без необходимого питания и медицинской помощи, проживала в антисанитарных условиях, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, Шамкаева неоднократно била ребенка, что повлекло легкий вред ее здоровью. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 350 часам обязательных работ.

Добавим, что после возбуждения уголовного дела двое детей женщины были помещены в приют. И теперь сотрудниками органами опеки и попечительства подготавливаются материалы для лишения ее родительских прав.

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