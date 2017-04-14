Под Уфой закрыли на ремонт мост через реку Уршак

Жителям поселков рядом с Уфой теперь сложнее добираться до города.

- Под Уфой местные жители после проливных дождей столкнулись с проблемой, - сообщает радиостанция «Спутник FM». - Во множестве сел оказались размыты дороги, а река Уршак и вовсе разлилась так, что через нее не переехать на обычной иномарке, что уж говорить о том, чтобы пройти здесь пешком. Как пишут местные жители, объездная дорога через Енгалышево полностью размыта, а далее до Осоргино дорожное полотно похоже на дорогу после обстрела. Все эти поселки находятся буквально в 30 километрах от Уфы. Сейчас жители надеются, что местные власти смогут им помочь в сложившейся проблеме.

На официальном сайте администрации Уфимского района появилось сообщение о ремонте моста через реку Уршак.

- С 1 июня до 25 октября 2017 года в Уфимском районе закрылся на ремонт мост через реку Уршак на км 4+968 автомобильной дороги Фомичево-Булгаково-Федоровка, - сообщили в администрации Уфимского района. - Корректировку в план работы внесла погода. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реке поднялся на 1,5 метра, что привело к переливанию водонапорных труб и площадки для технологического проезда. В настоящее время подрядная организация ООО «Дормост» установила дополнительные водопропускные трубы для беспрепятственного прохождения воды.

- Прорабатываются также вопросы об установке понтонного моста через реку Уршак и организации пешеходной зоны, - также сообщили в администрации. - На время ремонта моста организован объезд через автодорогу д. Фомичево-Енгалышево-Осоргино-Зубово, который в связи с обильными осадками также потребовал дополнительной отсыпки. Подрядчик уже приступил к этим дорожным работам.

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