В Челябинске женщина на машине сбила парня на самокате

В Челябинске женщина на машине сбила парня на самокате
В Челябинске женщина на машине сбила парня на самокате
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: pixabay.com
В Челябинске женщина на Toyota Corolla сбила парня, выехавшего на пешеходный переход на самокате.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, парень выскочил на переход прямо перед носом машины, и женщина не успела среагировать на неожиданное его появление.

В результате столкновения самокатчик получил травмы и был госпитализирован. У него переломы и черепно-мозговая травма.

Но, по предварительным данным, в этом он виноват сам. Поскольку по правилам, он должен был перед пешеходным переходом слезть с самоката и перевести его через дорогу, а не ехать на нем.

В результате аварии у иномарки еще и оказался помят кузов.

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