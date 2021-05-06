В Челябинске женщина на машине сбила парня на самокате

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, парень выскочил на переход прямо перед носом машины, и женщина не успела среагировать на неожиданное его появление.
В результате столкновения самокатчик получил травмы и был госпитализирован. У него переломы и черепно-мозговая травма.
Но, по предварительным данным, в этом он виноват сам. Поскольку по правилам, он должен был перед пешеходным переходом слезть с самоката и перевести его через дорогу, а не ехать на нем.
В результате аварии у иномарки еще и оказался помят кузов.