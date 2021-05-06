В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами

В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами
В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами
Сегодня, 11:45ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Полицейские задержали мужчин в г. Дюртюли и выявили факты сбыта поддельных денежных купюр.

Сотрудники отдела МВД по Кушнаренковскому району РБ и полиции по Дюртюлинскому району РБ установили и задержали подозреваемых в серии преступлений, связанных с использованием фальшивых пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительным данным, 22-летний злоумышленник приобрел 10 пятитысячных купюр за 8 тыс. руб. Одну банкноту он передал своему 25-летнему знакомому.

Источник - пресс-служба МВД по РБ

В ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к нескольким эпизодам сбыта фальшивых денежных знаков. Так, один факт произошел в придорожном торгово-гостиничном комплексе на трассе М7 — «Москва-Уфа». 25-летний подозреваемый приобрел сигареты и алкоголь в кафе, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой, — сдачу он получил подлинниками. Еще один факт сбыта фальшивых денежных знаков сотрудники выявили на АЗС на территории кафе. Там 22-летний подозреваемый приобрел продукты на сумму около 200 руб., сдачу он получил настоящими купюрами.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ. Подозреваемые дали признательные показания. На данный момент уголовное дело окончено и направлено в суд.

Материалы по теме:
деньги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы