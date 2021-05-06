В Башкирии водитель «Лады» не справился с управлением и погиб, двое госпитализированы

В Башкирии водитель «Лады» не справился с управлением и погиб, двое госпитализированы
В Башкирии водитель «Лады» не справился с управлением и погиб, двое госпитализированы
Сегодня, 11:15ПроисшествияАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
Авария произошла в Мечетлинском районе республики.

Авария случилась 5 мая в третьем часу дня в Мечетлинском районе на 15 км автодороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительным данным, 33-летний местный житель за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, в итоге машина опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажиры — женщина 34 лет и мужчина 37 лет — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Напомним, по данным ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года на дорогах Башкирии погибло 412 человек. В целом за тот же период в республике официально зарегистрировано 3422 дорожных аварий, из них в Уфе произошло 1495. По сравнению с 2019 годом статистика усугубилась в Бакалинском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Нуримановском и еще ряде районов республики.

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