В Башкирии водитель «Лады» не справился с управлением и погиб, двое госпитализированы

По предварительным данным, 33-летний местный житель за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, в итоге машина опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажиры — женщина 34 лет и мужчина 37 лет — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.