В Башкирии грузовик насмерть сбил велосипедиста

47-летний уфимец за рулем автоцистерны на базе грузовика «Scania» сбил велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате столкновения велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.