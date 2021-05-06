В Башкирии грузовик насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло 5 мая около полуночи в Дюртюлинском районе на 1241 км автодороги «Москва-Уфа». Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
47-летний уфимец за рулем автоцистерны на базе грузовика «Scania» сбил велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате столкновения велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 6 ДТП, в которых двое погибли и 6 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 34 нетрезвых водителя. Также разыскали один ранее угнанный автомобиль.