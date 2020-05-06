В Уфе в подвале дома обнаружили тело местного бизнесмена
6 мая, 13:23ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Вести-Башкортостан
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Погибшего обнаружили в Сипайлово на этой неделе.
Тело уфимского бизнесмена было найдено в подвале одного из многоквартирных домой. 46-летний погибший был руководителем одной из компаний.
По информации «ГТРК-Башкортостан», в подвальном помещении находился один из офисов его компании. Причина смерти пока что не установлена, на лице были обнаружены ссадины и гематома.
В настоящий момент поисками причины смерти занимаются судмедэксперты, выясняются обстоятельства случившегося. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах в ГТРК сообщили, что не исключается несчастный случай.
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