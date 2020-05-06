В Уфе в подвале дома обнаружили тело местного бизнесмена

Тело уфимского бизнесмена было найдено в подвале одного из многоквартирных домой. 46-летний погибший был руководителем одной из компаний.

По информации «ГТРК-Башкортостан», в подвальном помещении находился один из офисов его компании. Причина смерти пока что не установлена, на лице были обнаружены ссадины и гематома.