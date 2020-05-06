В Челябинской области пожилые супруги погибли во время рыбалки

Отмечается, что супруги вышли на рыбалку на лодке. В какой-то момент у 77-летней пенсионерки ухудшилось самочувствие и она упала в воду. Супруг прыгнул в воду, чтобы спасти её. Однако забраться обратно на лодку они уже не смогли. Оба пенсионера утонули.