В Башкирии 32-летнего погибшего мужчину нашли привязанным к лодке

32-летний житель Башкирии был обнаружен погибшим в Белорецком районе. Несчастный случай произшел, по информации Госкомитета по ЧС 1 мая.

Лодку, в которой находился парень, унесло течением, а после она перевернулась. По информации «КП-Уфа», Ялил в момент смерти был привязан к лодке страховочной веревкой.

Погибшего искали в течение нескольких дней, и в конечном итоге обнаружили в нескольких километрах от деревни Реветь.