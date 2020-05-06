Тело уфимского бизнесмена пролежало сутки перед тем, как его нашли в подвале дома

46-летнего директора уфимской типографии нашли мертвым поздно вечером 4 мая. Тело пролежало около суток в подвале многоквартирного дома по ул. Степана Кувыкина. На теле, как стало известно Медиакорсети, были найдены многочисленные ушибы, гематомы.

Известно также, что в этом же доме находился один из офисов компании, которую он и возглавлял. Пока неизвестна точная причина смерти мужчины, однако следователи не исключают, что произошел несчастный случай и криминального характера в смерти мужчины нет.