Тело уфимского бизнесмена пролежало сутки перед тем, как его нашли в подвале дома
6 мая, 16:42ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: http://gtrk.tv
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Найденный мертвым в подвале уфимский бизнесмен был директором типографии.
Сюжеты: Эксклюзив
46-летнего директора уфимской типографии нашли мертвым поздно вечером 4 мая. Тело пролежало около суток в подвале многоквартирного дома по ул. Степана Кувыкина. На теле, как стало известно Медиакорсети, были найдены многочисленные ушибы, гематомы.
Известно также, что в этом же доме находился один из офисов компании, которую он и возглавлял. Пока неизвестна точная причина смерти мужчины, однако следователи не исключают, что произошел несчастный случай и криминального характера в смерти мужчины нет.
Впрочем, тело мужчины отправлено на тщательную судмедэкспертизу. Проводится проверка.
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