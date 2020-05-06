Суд Мегиона приговорил к лишению свободы троих фигурантов дела о хищении нефти

Как сообщает muksun.fm, они незаконно присвоили топливо на сумму более 1,7 миллионов рублей.

Как установило следствие, обвиняемые незаконно подключились к нефтепроводу недалеко от Мегиона. Топливо они хранили на заправочной станции, взятой в аренду.