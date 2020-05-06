Суд Мегиона приговорил к лишению свободы троих фигурантов дела о хищении нефти
6 мая, 15:21ПроисшествияФото: torange.biz
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В городском суде Мегиона после слушания дела о хищении нефти из нефтепровода было вынесено постановление о лишении свободы двух жителей Казахстана и одного жителя Нижневартовска.
Как сообщает muksun.fm, они незаконно присвоили топливо на сумму более 1,7 миллионов рублей.
Как установило следствие, обвиняемые незаконно подключились к нефтепроводу недалеко от Мегиона. Топливо они хранили на заправочной станции, взятой в аренду.
Все трое фигурантов дела были задержаны в ноябре 2019 года. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 месяцев.
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