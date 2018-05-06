В Башкирии житель Екатеринбурга насмерть сбил женщину
Сегодня, 12:45ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: группа БашДТП Вконтакте
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Очевидцы говорят, что она была нетрезвой.
На 1443 километре автодороги «Самара – Уфа – Челябинск» на территории Чишминского района Башкирии 51-летний житель Екатеринбурга на БМВ Х5, наехал на женщину, сообщается в группе «БашДТП».
Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. По словам очевидцев аварии, женщина была в нетрезвом состоянии и шла прямо по дороге.
- За минувшие сутки на дорогах республики совершено 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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