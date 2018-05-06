В Башкирии житель Екатеринбурга насмерть сбил женщину

На 1443 километре автодороги «Самара – Уфа – Челябинск» на территории Чишминского района Башкирии 51-летний житель Екатеринбурга на БМВ Х5, наехал на женщину, сообщается в группе «БашДТП».

Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. По словам очевидцев аварии, женщина была в нетрезвом состоянии и шла прямо по дороге.