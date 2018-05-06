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В Башкирии житель Екатеринбурга насмерть сбил женщину
Сюжеты:
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В Башкирии житель Екатеринбурга насмерть сбил женщину

Сегодня, 12:45ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: группа БашДТП Вконтакте
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