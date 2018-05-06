В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

В Давлеканово полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на пожилую женщину, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый местный житель.

Как рассказала сотрудникам полиции по Давлекановскому району 90-летняя жительница Давлеканово, поздно вечером к ней в дом проник мужчина и, угрожая ножом, отобрал у неё одну тысячу рублей.

Подозреваемого в нападении задержали уже через полтора часа после ее сообщения.

- Им оказался 43-летний ранее судимый житель Давлеканово, - пояснили в пресс-службе МВД по РБ. - Он признался в содеянном.

По предварительной версии, он иногда подрабатывал по хозяйству у потерпевшей пенсионерки и знал, что она проживает одна. Тогда он решил отнять у нее деньги.

- В одиннадцать часов вечера он разбил оконное стекло в доме бабушки, проник внутрь, взял на кухне нож и стал требовать у хозяйки денежные сбережения, - сообщили в полиции. - Испуганная женщина показала, где лежит кошелек, в котором находилась одна тысяча рублей. Подозреваемый забрал деньги, приобрел на них алкоголь и отправился к себе домой. Там его и задержали полицейские.