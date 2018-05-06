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В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку
Сюжеты:
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В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

Сегодня, 15:00ПроисшествияРазиф Абдуллин
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