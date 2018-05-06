В Башкирии фирма размещала нефтешлам в черте города Белебей

Белебеевская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что ООО «НЭК» на арендуемом земельном участке в черте Белебея размещало нефтешлам (отходы бурения скважин), сообщили в прокуратуре.

- Это создавало угрозу загрязнения буровым шламом почвы и подземных вод и как следствие этого несло опасность для здоровья жителей города, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - Нефтешлам является высокотоксичным продуктом третьего класса опасности, и его распространение чрезвычайно опасно для здоровья человека.

Пришлось прокурорам обращаться в суд и потребовать очистки арендуемого ООО «НЭК» участка земли от нефтешлама и произвести ее рекультивацию. Суд согласился с требованиями прокурора.