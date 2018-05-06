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В Башкирии фирма размещала нефтешлам в черте города Белебей
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В Башкирии фирма размещала нефтешлам в черте города Белебей

Сегодня, 10:45ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: rabota-102.ru
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