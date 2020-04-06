Житель Башкирии получил выстрел в лицо от 34-летнего уфимца

В Калининском районе Уфы местный житель получил выстрел в лица от защищавшего отца 34-летнего мужчины.

В МВД по Башкирии сообщили, что ЧП произошло в доме по улице Ивана Франко. В тот день трое 62-летний мужчин решили провести время вместе и выпить. В какой-то момент одному из них стало плохо с сердцем, а двое других принялись искать помощь.

Помощь найти им так и не удалось, однако на шум вышел 35-летний сосед, которых начал избивать нарушителей его спокойствия. Один из мужчин позвонил своему 34-летнему сыну, который тут же приехал на помощь с травматическим пистолетом.