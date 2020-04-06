Житель Башкирии получил выстрел в лицо от 34-летнего уфимца
6 апреля, 17:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Пострадавший выжил, но находится в больнице.
В Калининском районе Уфы местный житель получил выстрел в лица от защищавшего отца 34-летнего мужчины.
В МВД по Башкирии сообщили, что ЧП произошло в доме по улице Ивана Франко. В тот день трое 62-летний мужчин решили провести время вместе и выпить. В какой-то момент одному из них стало плохо с сердцем, а двое других принялись искать помощь.
Помощь найти им так и не удалось, однако на шум вышел 35-летний сосед, которых начал избивать нарушителей его спокойствия. Один из мужчин позвонил своему 34-летнему сыну, который тут же приехал на помощь с травматическим пистолетом.
Когда он приехал, то для защиты отца выстрелил обидчику в лицо, того госпитализировали, а в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.
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