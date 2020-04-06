В Уфе 33-летний сотрудник полиции попался на взятке
6 апреля, 18:43ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении оперуполномоченного районного отдела полиции возбуждено дело попоозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Следователи считают, что полицейские предложил представителю страховой компании за 70 тысяч рублей ускорить выдачу угнанного ранее автомобиля, который проходил как вещдок.
Полицейский сообщал, что в противном случае эта процедура может быть очень длительной, и за это время автомобиль сильно потеряет в цене, из-за чего страховая выплата станет меньше.
Страхователь в ответ на предложение обратился в ФСБ, а после получения денег был задержан с поличным.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей