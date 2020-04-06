В Уфе 33-летний сотрудник полиции попался на взятке

Следователи считают, что полицейские предложил представителю страховой компании за 70 тысяч рублей ускорить выдачу угнанного ранее автомобиля, который проходил как вещдок.

Полицейский сообщал, что в противном случае эта процедура может быть очень длительной, и за это время автомобиль сильно потеряет в цене, из-за чего страховая выплата станет меньше.