В Рязанской области арестовали убийцу пяти человек

Как сообщили в СУ СК по региону, поздним вечером 4 апреля этого года 32-летний житель села Елатьма Касимовского района Рязанской области в процессе ссоры застрелил из охотничьего ружья пятерых граждан. Мужчину задержали.

В СК отметили, что в ходе допроса задержанный сознался, что стрелял в людей, и объяснил это якобы требуемой в той ситуации обороной.

«Сейчас по ходатайству следователя суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде ареста», - цитирует RNS СК РФ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Статья предполагает убийство двух или более лиц.