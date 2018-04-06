Житель Башкирии: Мама дважды вырывалась из его рук, он ловил и избивал еще

От смерти спасла собака

В редакцию обратился сын жертвы Азамат Маматкулов. По его рассказам, в тот день его не было дома – он работает на Севере водителем. Примерно в два часа ночи 70-летняя пожилая женщина услышала непонятное шуршание во дворе – прислушивалась, но не рискнула выйти. Через миг разбили пластиковое окно, через него в дом ворвался мужчина 30 лет и начал требовать деньги, угрожая смертью и поджогом дома.

- Сынок, не надо... У меня есть 300 рублей, хочешь, я тебе отдам? – пыталась успокоить обезумевшего мужчину старушка.

Слова Минъямал на него никак не подействовали: злоумышленник, начал бить женщину, схватив за волосы.

- Мама дважды вырывалась из его рук и выбегала на улицу и звала соседей на помощь. Те увидели, но заперлись и не вышли к ней, - рассказывает Азамат.

В первый раз мужчина, поймав ее во дворе, бил женщину головой об автомобиль, стоящий во дворе. Старушка упала, но когда мужчина отвлекся, забежала домой, заперла дверь и начала звонить в 112. Разбойник же, увидев это, разбил окно во второй раз и залез к ней. Служба спасения предательски не брала трубку...

- Ах ты так! Звонишь еще кому-то! – с этими словами мужчина вырвал с рук телефон и разбил об ее голову. Затем, схватив железную палку от пылесоса, начал ее бить снова. Когда женщина упала от боли на пол, он принялся рыскать в доме. Старушка, уличив момент, выбежала из дома во второй раз. Разбойник на этот раз прикончил бы ее, но спасла собака. Женщина прибежала и упала возле каморки, а злая сторожевая собака не пустила мужчину к ней.

Увидев, что к ней уже не добраться, мужчина покинул двор и убежал, прихватив второй мобильный телефон.

Окровавленную, еле живую старушку обнаружил патруль полиции, проезжающий мимо двора.

Побои сняли только через пять дней

Напавшим на старушку оказался житель села Кудеевка Руслан Зиятдинов. Его нашли в ту же ночь, в одном из подъездов многоэтажных домов села, недалеко от места злодейства.

Выяснилось, что мужчину в ту ночь привезли в районную больницу на “скорой” – он был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина каким-то образом вырвался из рук врачей, которые хотели поставить капельницу и вывести его из запоя и сбежал. Далее он оказался во дворе дома, находящегося рядом с больницей и разбил окно. Дальше случилось то, о чем мы писали выше.

- Как только узнал об этом, я отправился домой. Дорога с Севера в Башкирию у меня заняла несколько суток. Приехав домой, я обнаружил, что полиция не занимается этим случаем. Врачи мою маму только осмотрели и отправили домой пешком – с многочисленными ушибами, ранами и сотрясением мозга, прекрасно зная, что там некому за ней ухаживать, - рассказывает Азамат Маматкулов.

Мужчина незамедлительно сообщил об этом в прокуратуру, и дело немного сдвинулось с места. Говорят, следователь, увидев состояние пожилой женщины, заплакал.

Вчера также опросили Руслана Зиятдинова. Мужчина в своем объяснении написал, что просто хотел спрятаться от врачей.

- Я знаю, что он вменяемый человек. И я добьюсь, чтобы его наказали так, как он того заслуживает, - говорит Азамат. – Я уверен, если бы нашел нож, он убил бы мою маму. Просто у моей мамы есть привычка прятать ножи.

На данный момент житель села Кудеевка, напавший на старушку, находится в наркологическом стационаре в Уфе.