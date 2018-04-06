В Уфе найден налетчик, напавший на офис микрозаймов
Мужчина угрожал сотрудникце офиса баллоном с бензином.
Вчера, 5 апреля, в Демском районе Уфы сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в совершении разбойного нападения на офис микрофинансирования.
Как следует из материалов дела, нападение произошло примерно в 16.30. Неизвестный мужчина с пакетом вошел в офис микрофинансовой организации. Поставив пакет с емкостью на стол, зажег зажигалку и сообщил, что в баллоне находится бензин. Если кассир не отдаст все деньги, то незваный гость обещал взорвать горючее.
Перепуганная сотрудница достала из кассы всю наличность – около восьми тысяч рублей - и передала ему. После этого преступник поспешил скрыться. Тольуо после этого девушка сообщила о нападении в полицию.
Эксперты смогли в кротчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.