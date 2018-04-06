В Башкирии женщина за рулем с ребенком попала в ДТП

Сегодня, 6 апреля, утром, произошло серьезное ДТП неподалеку от города Октябрьского. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 36-летняя горожанка, управлявшая автомобилем «Лада Калина», не справилась с управлением и вылетела в кювет, машину при этом опрокинулась. Вместе с женщиной ехала ее восьмилетняя дочь, сидевшая в детском кресле, которое помогло смягчить удар.

Тем не менее и мать, и ребенок получили травмы. В частности, у девочки диагностировали сотрясение головного мозга и травму носа. Обе пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

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