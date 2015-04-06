Уфимские улицы поразили воображение блогера-путешественника

Так, например, путешественник заснял перешагивающих через лужи уфимцев и сообщил, что «это фирменная уфимская походка». По словам Ильи Варламова, «большинство уфимцев ходит именно так - такой походке людей научили лужи и грязь на городских улицах».

И, надо признаться честно, многие могли ассоциировать себя с пешеходами, «пойманными» в камеру фотографа.

Но вот только блогер, побывавший во многих населенных пунктах страны заметил, что в Уфе «даже особый знак пешеходного перехода – с широко шагающим пешеходом», которого нет ни в одном городе России.

И эта милая подробность, схваченная приезжим, извиняет его за другие нелицеприятные для уфимских властей высказывания. Все-таки, не так плоха столица Башкирии, если есть в ней вещи, способные поразить чье-то воображение.

Правда, воображение г-на Варламова больше всего поразила грязь: «после небольшой прогулки по городу я обнаружил, что у меня не только обувь вся в грязи, но и джинсы по колено стали серо-коричневые от грязи» и «такое впечатление, что я не по столице преуспевающего региона гулял, а в коровнике работал целый день».

Блогер признается, что слышал об Уфе много хорошего и потому имел «завышенные ожидания, как будто летел в другую страну». А действительность оказалась обычной – город, погрязший в весенней распутице.

Можно сколько угодно упрекать Илью Варламова в предвзятости, но фотокамера то не может быть необъективной – 50 снимков пешеходов, подсмотренных в самых интересных положениях, преодолевающих не только лужи и грязь, но ледяные торосы, скользкий асфальт, свернутые бордюры, снежные заносы и пробитые в них разливанные ручьи. И каждый снимок снабжен ремарками с блестящим юмором.

Например: «Бордюр для уфимца - как рельсы для трамвая».

Или: «Уфа дарит России много талантливых спортсменов. Особенных успехов уфимцы добиваются в шорт-треке (олимпийское золото, чемпионы России). Тренироваться спортсмены могут прямо на улицах города».

«Обычная уфимская бабушка легко делает в прыжке с места 3 метра, и это с сумкой. Без сумки был бы мировой рекорд. Если эта бабушка сейчас наденет коньки и побежит, Виктор Ан будет пыль глотать. Но бабушка не надевает коньки, чтобы не смущать молодежь».

«Одно время Международный олимпийский комитет хотел сам факт проживания в Уфе считать допингом», - шутит блогер.

«Уфа – единственный город в России, где наружную рекламу смотрят отраженной в лужах», - сыплет фактически прославляющими Уфу слоганами Варламов.

«Это вам кажется, что можно вбить в "Яндекс" пункт назначения и ехать кратчайшим маршрутом. Но любой уфимский таксист скажет вам, что кратчайший маршрут ведет в автосервис».

И если отбросить урапатриотические настроения: «как так можно видеть только плохое» и заявления типа «не там гулял», то можно заметить, что блогер отнесся к Уфе не только с иронией, но и с искренне полюбил уфимцев, нисколько не переживающих по поводу выпавших на их долю испытаний, так поразивших Илью Варламова.