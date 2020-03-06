Житель Уфы стал жертвой нападения 29-летнего мужчины
6 марта, 15:59ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Нападавший оказался знакомым жертвы.
В МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе жертвой разбойного нападения стал 34-летний местный житель. Местный житель сообщил, что на него напали и ограбили.
Позже выяснилось, что нападение произошло, когда мужчина возвращался с работы. По пути он встретил своих знакомых. Они вместе начали распивать спиртные напитки и праздновать встречу в подъезде, когда посиделки неожиданно переросли в конфликт, во время которого один из приятелей забрал у пострадавшего деньги.
В настоящий момент подозреваемого уже задержали, им оказался 29-летний парень.
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