Житель Уфы стал жертвой нападения 29-летнего мужчины

В МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе жертвой разбойного нападения стал 34-летний местный житель. Местный житель сообщил, что на него напали и ограбили.

Позже выяснилось, что нападение произошло, когда мужчина возвращался с работы. По пути он встретил своих знакомых. Они вместе начали распивать спиртные напитки и праздновать встречу в подъезде, когда посиделки неожиданно переросли в конфликт, во время которого один из приятелей забрал у пострадавшего деньги.