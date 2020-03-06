Врача из Башкирии обвиняют в смерти пациента с ишемией

Врача-терапевта из Белебея обвиняют в неоказании помощи больному, что привело к смерти пациента.

По данным городского суда, 57-летний мужчина скончался в апреле 2018 года после того, как попал к врачу с ишемической болезнью сердца. Медицинский сотрудник, который дежурил в тот день, не стал оказывать пациенту помощь, не проконсультировался с кардиологом и отправил пациента домой.