Врача из Башкирии обвиняют в смерти пациента с ишемией
6 марта, 08:36ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина скончался в тот же день после приема у врача.
Врача-терапевта из Белебея обвиняют в неоказании помощи больному, что привело к смерти пациента.
По данным городского суда, 57-летний мужчина скончался в апреле 2018 года после того, как попал к врачу с ишемической болезнью сердца. Медицинский сотрудник, который дежурил в тот день, не стал оказывать пациенту помощь, не проконсультировался с кардиологом и отправил пациента домой.
Мужчина скончался в тот же день, ближе к вечеру уже дома. Эксперты пришли к выводу, что его можно было бы спасти, оказав помощь. Сам медик свою вину не признал. Суд примет решение до конца марта.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей