В Нефтеюганске за рулем умер автомобилист

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В Нефтеюганске на улице Нефтяников 5 марта водитель умер прямо во время управления автомобилем. Очевидцы говорят, что мужчине стало резко плохо за рулем.
Как сообщает издание muksun.fm, автомобиль мужчины въехал в ограждение. Находящиеся неподалеку люди вызвали врачей. Тем не менее, прибывшие на место медики не смогли привести его в чувства и констатировали смерть.
Больше в результате инцидента пострадавших нет.
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