В Башкирии водитель сбил двух молодых парней

В госавтоинспекции республики сообщили, что в Иглинском районе были сбиты двое мужчин. По информации ГИБДД, авария произошла на первом километре дороги М5-Балтика.

Уточняется, что водитель ехал в сторону села Балтика и наехал на мужчин 39 и 28 лет. В настоящий момент оба находятся в больнице с тяжелыми травмами.