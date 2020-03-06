В Башкирии водитель сбил двух молодых парней
6 марта, 11:08ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Оба шли по обочине дороги в пьяном состоянии.
В госавтоинспекции республики сообщили, что в Иглинском районе были сбиты двое мужчин. По информации ГИБДД, авария произошла на первом километре дороги М5-Балтика.
Уточняется, что водитель ехал в сторону села Балтика и наехал на мужчин 39 и 28 лет. В настоящий момент оба находятся в больнице с тяжелыми травмами.
Водитель рассказал дорожной полиции, что они шли по проезжей части пьяные.
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