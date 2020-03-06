В Башкирии в страшном пожаре погиб 58-летний мужчина

По данным регионального МЧС, возгорание началось в 23:10 в жилом доме на улице Центральной деревни Нижнеянактаево.

Когда спасатели прибыли на место, пожар захватил бревенчатый дом размером 5 на 5 метров. Локализовать огонь удалось на площади 25 квадратных метров в 23:40, открытое горение ликвидировали в 23:55.