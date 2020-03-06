В Башкирии в страшном пожаре погиб 58-летний мужчина
6 марта, 10:28ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Пожар произошел 5 марта в Балтачевском районе республики.
По данным регионального МЧС, возгорание началось в 23:10 в жилом доме на улице Центральной деревни Нижнеянактаево.
Когда спасатели прибыли на место, пожар захватил бревенчатый дом размером 5 на 5 метров. Локализовать огонь удалось на площади 25 квадратных метров в 23:40, открытое горение ликвидировали в 23:55.
Когда огонь был потушен, на месте происшествия обнаружили тело 58-летнего мужчины. Причины его смерти и возникновения пожара пока что уточняются.
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