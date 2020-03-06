В Башкирии 18-летнему парню грозит срок из-за секса со школьницей
6 марта, 16:39ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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18-летний юноша из Нефтекамска пойдет под суд из-за связи с несовершеннолетней.
По информации КП-Уфа, у пары возникли взаимные чувства и отношения, которые привели к уголовному делу. Журналисты сообщают, что его девушка также предлагала свои интимные услуги в приложении для знакомств.
«Мы встречались с Кариной три месяца, я думал, у нас любовь, а вышло все так некрасиво. Да, у нас был интим, но только по взаимному согласию, ни к чему силой я ее не принуждал», – цитирует парня издание.
Он отметил, что об их отношениях стало известно после того, как девушка рассказала о них инспектору ПДН, а после против него возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
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