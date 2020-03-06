В Башкирии 18-летнему парню грозит срок из-за секса со школьницей

По информации КП-Уфа, у пары возникли взаимные чувства и отношения, которые привели к уголовному делу. Журналисты сообщают, что его девушка также предлагала свои интимные услуги в приложении для знакомств.

«Мы встречались с Кариной три месяца, я думал, у нас любовь, а вышло все так некрасиво. Да, у нас был интим, но только по взаимному согласию, ни к чему силой я ее не принуждал», – цитирует парня издание.