В Алтайском крае при пожаре погибли двое взрослых и ребенок

Информация о возгорании в доме по улице Нижне-Цесовской поступила на диспетчерский пульт в 3 часа 37 минут по местному времени, сообщает газета «Известия».

Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали открытое горение около часа. После этого в сгоревшем доме были обнаружены тела погибших. Согласно предварительным данным, ребенок находился в гостях у родственников.

В тушении огня приняли участие 17 человек и четыре единицы техники. Определена площадь пожара. Она составила 60 квадратных метров.