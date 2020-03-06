В Алтайском крае при пожаре погибли двое взрослых и ребенок
6 марта, 18:06ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь на 6 марта при пожаре в частном домовладении города Бийска (Алтайский край) погибли двое взрослых и ребенок.
Информация о возгорании в доме по улице Нижне-Цесовской поступила на диспетчерский пульт в 3 часа 37 минут по местному времени, сообщает газета «Известия».
Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали открытое горение около часа. После этого в сгоревшем доме были обнаружены тела погибших. Согласно предварительным данным, ребенок находился в гостях у родственников.
В тушении огня приняли участие 17 человек и четыре единицы техники. Определена площадь пожара. Она составила 60 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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