Из шахты в Коми после газодинамического выброса вывели более ста человек
6 марта, 18:02ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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Из шахты «Заполярная-2» «Воркутыуголь» в Республике Коми выведены все 104 человека, находящиеся под землёй. Еще два человека погибли. Это произошло в связи с газодинамическим выбросом рано утром 6 марта.
ЧП произошло в 4 часа 2 минуты в конвейерном штреке одного из забоев забоя, сообщает газета «Известия». После этого система отключила подачу энергии.
На месте были найдены тела двух погибших. Еще два человека, находившиеся в забое, выбрались самостоятельно.
В ликвидации последствий ЧП приняли участие 52 человека и 12 единиц спецтехники. Несмотря на то, что угрозы взрыва не было, деятельность предприятия приостановили. Специалисты начали разгазирование горных выработок.
Эксперты продолжают выяснять причины происшествия.
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