Из шахты в Коми после газодинамического выброса вывели более ста человек

ЧП произошло в 4 часа 2 минуты в конвейерном штреке одного из забоев забоя, сообщает газета «Известия». После этого система отключила подачу энергии.

На месте были найдены тела двух погибших. Еще два человека, находившиеся в забое, выбрались самостоятельно.

В ликвидации последствий ЧП приняли участие 52 человека и 12 единиц спецтехники. Несмотря на то, что угрозы взрыва не было, деятельность предприятия приостановили. Специалисты начали разгазирование горных выработок.