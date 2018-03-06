В Уфе женщина и ребенок пострадали в ДТП с автобусом

Вечером 5 марта на перекрестке улиц Гоголя и Заки Валиди произошла авария, в которой пострадала женщина с ребенком, сообщили в группе «Дорожный патруль».

По предварительным данным, женщина на «Citroen C2» ехала в сторону Телецентра по улице Заки Валиди, когда на улицу Гоголя поворачивал автобус «НефАЗ». Автоледи не сумела затормозить и врезалась в автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали водитель «Citroen C2» и ребенок. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.