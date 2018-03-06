В Уфе на станции "Дема" загорелся электропоезд

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На железнодорожной станции "Дема" в Уфе загорелся электропоезд. Работники станции потушили пожар снегом, спасатели приехали на место пожара позже для контрольной проливки.
Видео проишествия опубликовал Telegram-канал HUE. На нем видно, как рабочие пытаются быстро потушить пожар, забрасывая пламя снегом.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в районе 11.00 по местному времени. Когда спасатели приехали на место проишествия, рабочие уже ликвидировали возгорание самостоятельно.
По предварительной причине, причиной пожара стало короткое замыкание.
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