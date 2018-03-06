В Уфе директора спортивной школы оштрафовали за игнорирование писем

В прошлом году мать учащегося спортивной школы №23 направила директору пять письменных заявлений, которые он проигнорировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В заявлениях гражданка просила разъяснить причины посещения учеником школы платных занятий и уточнить вопросы расходования денег, выделенных на участие в соревнованиях.