В Башкирии завод задерживал сотрудникам зарплату в почти два млн. рублей

Долг был погашен только после прокурорской проверки.

Кирпичный завод ООО «Керамика» в Аургазинском районе выплатил сотрудникам около двух миллионов рублей зарплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее прокуратура добилась выплаты 800 тысяч рублей просроченного заработка за два месяца прошлого года, но с сентября по ноябрь 2017 года организация вновь задолжала перед 69 работниками более 1,9 миллионов рублей.

Директор организации оштрафован на 20 тысяч рублей по статье «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения».

После прокурорской проверки и внесения представления долг перед сотрудниками погашен полностью.