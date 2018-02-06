Уфимские коммунальщики заплатят за пострадавшего в ДТП водителя

Женщина отсудила 300 тысяч рублей за плохую дорогу.

С управления коммунального хозяйства и муниципального учреждения по благоустройству суд взыскал компенсацию материального и морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.

В январе 2017 года на улице Сельская-Богородская водитель «Renault Logan» получил травмы при столкновении с «Mercedes-Benz». Авария произошла из-за колейности и наледи. Женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда, прокуратура требования поддержала.

Суд обязал Управление коммунального хозяйства и муниципальное учреждение по благоустройству Калининского района солидарно выплатить стоимость утраченного автомобиля в размере свыше 300 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей.