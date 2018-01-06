В Уфе пассажиры вылетели в Бангкок после семи часов ожидания
Сегодня, 11:40ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: tv-rb.ru
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Рейс был задержан в связи с неприбытием самолета.
244 пассажира рейса «Уфа – Бангкок» смогли вылететь на отдых в Таиланд спустя более 7 часов ожидания, передает телеканал «Россия Башкортостан». Самолет отправился в Бангкок в 06.06 местного времени, сообщили в уфимском аэропорту.
- Причиной задержки стало неприбытие самолета, - объяснила задержку рейса руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.
Напомним, вчера, 5 января, уже сообщалось о том, что обратный рейс «Бангкок - Уфа» был задержан из-за неисправности самолета, и в аэропорту Бангкока свыше 300 туристов не смогли вылететь в Уфу. Этот рейс должен был после прибытия в Уфу отправиться обратно по расписанию 5 января в 22.50 местного времени. Но из-за его неприбытия и был задержан вылет в Таиланд.
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