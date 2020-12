В Башкирии погиб человек, лежавший прямо на дороге

ГИБДД Башкирии сообщило свежую сводку о ситуации на автомагистралях.

В течение минувших суток, 4 декабря, инспекторы ГИБДД Башкирии зафиксировали на дорогах Башкирии более 2900 различных нарушений правил дорожного движения. Среди них – задержание 62 нетрезвых водителей, управлявших автомобилями. За сутки на дорогах Башкирии произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и 28 получили травмы разной степени тяжести. Погибшим оказался пешеход, который попал под колеса иномарки под управлением 35-летнего уфимца. По словам водителя, он лежал прямо на проезжей части. По данному факту проводится проверка.

