В Башкирии погиб человек, лежавший прямо на дороге

В Башкирии погиб человек, лежавший прямо на дороге

Вчера, 14:56ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
ГИБДД Башкирии сообщило свежую сводку о ситуации на автомагистралях.

В течение минувших суток, 4 декабря, инспекторы ГИБДД Башкирии зафиксировали на дорогах Башкирии более 2900 различных нарушений правил дорожного движения.

Среди них – задержание 62 нетрезвых водителей, управлявших автомобилями.

За сутки на дорогах Башкирии произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и 28 получили травмы разной степени тяжести.

Погибшим оказался пешеход, который попал под колеса иномарки под управлением 35-летнего уфимца. По словам водителя, он лежал прямо на проезжей части. По данному факту проводится проверка.

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