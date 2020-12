В Башкирии мужчина с двумя детьми едва не погиб от угарного газа в бане

Пострадавший в бане житель Башкирии и двое мальчиков госпитализированы.

Сегодня, 5 декабря, ночью серьезное ЧП произошло в пригороде Нефтекамска – селе Ташкиново. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. По данным ведомства, местный житель вместе с двумя мальчиками в возрасте 9 и 10 лет отправился в баню и едва не стал жертвой угарного газа, скопившегося в ней. К счастью, их нашел друг семьи буквально за несколько минут до гибели. Все трое пострадавших госпитализированы, они пришли в себя, но пока находятся в реанимации. Прогноз на выздоровление оптимистичный.

