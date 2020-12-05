В Башкирии мужчина с двумя детьми едва не погиб от угарного газа в бане

В Башкирии мужчина с двумя детьми едва не погиб от угарного газа в бане

Вчера, 12:36ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Пострадавший в бане житель Башкирии и двое мальчиков госпитализированы.

Сегодня, 5 декабря, ночью серьезное ЧП произошло в пригороде Нефтекамска – селе Ташкиново. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным ведомства, местный житель вместе с двумя мальчиками в возрасте 9 и 10 лет отправился в баню и едва не стал жертвой угарного газа, скопившегося в ней. К счастью, их нашел друг семьи буквально за несколько минут до гибели.

Все трое пострадавших госпитализированы, они пришли в себя, но пока находятся в реанимации. Прогноз на выздоровление оптимистичный.

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