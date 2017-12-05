В Уфе директор фирмы задолжал одному рабочему 400 тысяч рублей зарплаты

Хотя у него была возможность погасить долг.

45-летний директор ООО «Башкирский лифт» подозревается в совершении преступления по статье «Полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С февраля 2016 года по декабрь текущего года, задолжав одному работнику зарплату в размере 400 тысяч рублей руководство не приняло мер к погашению долга, имея возможность его погасить.