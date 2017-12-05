В Башкирии у бизнесмена изъяли рыболовные сети китайского производства

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина торговал запрещенным товаром на ярмарке.
Предприниматель из Нефтекамска торговал на ярмарке в селе Караидель рыболовным сетями, которые были произведены в Китае, тогда как импорт в Россию синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем запрещен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
У бизнесмена изъяли сети и оштрафовали по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Сети будут уничтожены по решению суда.
Прокурор внес в адрес предпринимателя представление, после которого незаконная продажа сетей прекратилась.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей